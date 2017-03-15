Антон Баков продает свои земли в Екатеринбурге: монархист готовится уехать из России

Предприниматель выставил на продажу 3000 гектаров земли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Предприниматель и монархист Антон Баков намерен уехать из России в другое государство. Сейчас эрцканцлер основанного им виртуального государства «Российская Империя» распродает свои земли в Екатеринбурге, сообщает Znak.com 16 марта.

Баков выставил на продажу свои земли в Белоярском и Сысертском районах, общая площадь которых составляет около трех тысяч гектаров. Часть земель расположена неподалеку от екатеринбургской кольцевой автодороги. Всего предприниматель планирует продать 19 участков земли.

Среди них - участок в Сысертском районе рядом с озером Щелкун площадью полтора миллиона квадратных метров, который подходит для строительства дачи, и земельный участок рядом с рабочим поселком Верхнее Дуброво площадью 671 тысяча квадратных метров.

На продажу также выставлены участки для промышленного строительства, расположенные вдоль дорог, и участки для возведения многоквартирников. Землей Баков владеет около 15 лет, однако сейчас решил продать ее в связи с переездом в другое государство. Решение о переезде из России монархист принял по личным причинам.

В феврале 2017 года Антон Баков пытался договориться с властями Республики Кирибати об аренде нескольких островов в Тихом океане, на которых монархист планировал начать возрождение Российской Империи. Переговоры закончились провалом.

Основанное Баковым виртуальное государство «Российская Империя» в 2014 году было преобразовано в Суверенное Государство Императорский Престол, во главе которого встал прямой наследник дома Романовых Николай III. В этом государстве Бакову пожалован титул «светлейший князь».

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