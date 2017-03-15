Кто тут главный покемон? Онлайн-трансляция с процесса по делу Руслана Соколовского в Екатеринбурге

На прошлом заседании выступили оскорбленные прихожане храмов и священник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге четвертый день подряд проходит процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент НАШЕЙ 16 марта 2017 года ведет онлайн-трансляцию из Верх-Исетского районного суда города.

Верующие и оскорбленные

Вчерашний день на процессе выдался по настоящему «жарким» — на процесс в качестве свидетелей вызвали верующих. В суде выступили девять человек.

Оскорбленные верующие на процессе по Соколовскому

Семь свидетелей исповедовали себя христианами, двое — мусульманами и еще один являлся православным священником с юридическим образованием.

Все выступавшие заявляли, что ролики Соколовского оскорбили их религиозные чувства. У трех свидетелей-христиан показания о нарушении религиозных прав перерастали в спич о покушении на государственный строй. Православные долго перечисляли, какие святыни своими высказываниями задел Руслан Соколовский. В число неприкосновенных для оскорблений предметов попал, в частности, предстоятель РПЦ — патриарх Кирилл.

Мусульмане на процессе обошлись краткой речью. По сути, у них была одна претензия — оскорбление Соколовским пророка.

Существуют ли религиозные чувства?

На протяжении пятичасового судебного заседания один из адвокатов Соколовского — Бушмаков, по его выражению, пытался поймать «неведомую зверушку» — определение термина оскорбление чувств верующих.

Защитник выпытывал у всех христиан-свидетелей, что собой представляют чувства верующих. Внятно ответить адвокату смогли только верующие с юридическим образованием.

Общение с каждым из свидетелей на вчерашнем процессе заканчивалось тем, что Руслан Соколовский приносил извинения каждому верующему. Не все свидетели приняли слова блогера.

Полную версию дебатов защиты Соколовского и блогера с верующими смотрите в трансляции НАШЕЙ от 15 марта.

09.57. Доброе утро.

Новый день процесса начался необычно. Поддержать Руслана приехал бывший священнослужитель из Нижнетагильской епархии. Он подарил блогеру книгу и выразил поддержку в его борьбе.

– Мне не понравилось освещение ситуации в СМИ. Я посмотрел ролики его и не нашел ничего оскорбительного. Я считаю, что верующие, которые оскорбились, невежественны и не знают основ своей веры, они прибегают к вере, когда им что-то нужно, – сказал отец Сергий Смирнов.

Он запрещен в служении из-за разногласий с правящим епископом. Занимается бизнесом. Но он вряд ли будет выступать в суде.

09.58. Тем временем пришел настоятель Храма-на-Крови отец Максим.

09.59. – Никто не задумывается обо всей этой ситуации. Соколовский – хулиган, но за это не надо сажать. Максимум – административка, - говорит отец Сергий.

По его словам, формально его отстранили от служения за отсутствие на службе. Он занялся предпринимательством, чтобы прокормить семью, так как в церкви на его потребности «наплевали все».

– Как говаривал у нас архиерей: «Я тебе детей не делал». А жить надо, – продолжает священнослужитель.

10.01. Адвокат Соколовского Бушмаков в разговоре с НАШЕЙ сказал, что никто из вчерашних свидетелей не смог ему объяснить кто же такой верующий.

– Этак можно с улицы любого взять и сказать, что он верующий, – сказал защитник.

10.10. Заседание открыто. Судя по всему, сегодня продолжится допрос верующих. А если точнее – священнослужителей.

Вошел первый свидетель – Иван Буйволов.

Как выяснилось, Иван выступал понятым при просмотре роликов Соколовского. Видимо, это свидетель из числа не пришедших ранее.

10.17. Свидетель вспоминает, как оперативник при нем смотрел ролики Соколовского. Оперативник делал скриншот каждого движения Руслана и затем записал всю информацию на диск.

Обвинитель уточняет, является ли Иван верующим человеком и как он относится к происходящему.

– Являюсь верующим, но в церковь не хожу. Но то, что было на видео, – неприемлемо. Если молодежь не знает, как себя проявить, то что уж тогда... – отвечает свидетель.

10.21. К опросу подключается Бушмаков. Он интересуется, есть ли у свидетеля опыт в таких делах.

Иван признается, что был понятым ранее один-два раза.

-– Почему ролики неприемлемы? – спрашивает Бушмаков.

– Это мое личное мнение. Не дело бегать по храму с телефоном и ловить покемонов. В храме нужно стоять и молиться. Это оскорбление чувств верующих, – отвечает Буйволов.

- Так вы же в церковь не ходите...

После этих слов Бушмакова свидетель начинает повышать голос на адвоката, обвиняя его в некорректных вопросах. Успокаивать участников пришлось судье. После перепалки свидетеля отпустили.

10.27. Вызван священник храма Большой Златоуст – иерей Сергий Кунгуров.

Лично с Соколовским он не был знаком. Просматривал четыре его ролика. Названия их он точно не помнит.

– Было возмущение в душе, из-за того, что бывает такое поругательство. Оно такое хитрое и изощренное. По факту, богохульства в храме не было. Но потом, придя домой или в студию он умышленно сделал видеоролик, в котором он богохульствует. Таким образом он обижает многих людей. И верующих, и даже неверующих. В общем, прихожан Храма-на-Крови, – отвечает отец Сергий.

Он помнит, что среди роликов было и оскорбление мусульман. Кроме ролика про покемонов он видел запись «В космос летал – чеченцев не видал».

10.30. Конкретных фраз из роликов священник не помнит. Знает лишь о наличии ругательств и насмешек.

– У меня ощущение, что задели что-то сакральное для меня, для моей души. То, чему я посвящаю жизнь, – говорит иерей.

Священник говорит, что и к нему обращались прихожане с жалобами на ролики Соколовского.

10.32. К допросу переходит адвокат.

Священник, отвечая на вопрос защиты, дает формулировку: Соколовский, оскорбляя, рассуждал. И отмечает, что было задето чувство трепета к Богу.

10.35. Бушмаков останавливает внимание на словах священника, что по факту Соколовский ничего не делал плохого в храме.

– То есть запрета нет? – В правилах про это нет.. Но есть духовные правила, что нельзя этого делать, и как поймешь, что человек делает с телефоном, но то, что у него в душе были помыслы... То, что он потом монтировал, – отвечает клирик храма.

Отвечая на вопросы адвоката, священник спросил его:

– Он Господа главным покемоном в храме называл?

Адвокат удивленно смотрит на отца Сергия.

10.39. Бушмаков перешел к вопросу, что посоветовал отец Сергий прихожанам, которых задели ролики.

– Я им говорил, что духовное состояние общества падает, что проявляется в таком негативе... Надо бороться с таким явлением. Но бороться по разному: увещевать человека, говорить с ним, – отвечает священник.

У адвоката больше нет вопросов. Он хотел узнать, направил ли отец Сергий прихожан в прокуратуру, но, судя по ответам, священник таких советов не давал.

Руслан после вопроса Бушмакова встал и извинился перед клириком. Отец Сергий промолчал.

10.39. К опросу свидетеля приступает судья. Она интересуется, есть ли христианское сообщество и причисляет ли он себя к нему.

– Да. Причисляю. Увиденное было оскорбительным и унизительным... Церковь не коснулась или человек не прикасался к Церкви, чтобы предотвратить это, – отвечает священник.

Отец Сергий с трудом подбирает слова, чтобы дать точные ответы.

10.42. Вмешивается прокурор и интересуется, есть ли у иерея лингвистическое образование.

Такого образования у священника нет. У него только диплом богослова.

– Вы можете сказать, в чем выражается оскорбление ваших чувств? – Оскорбление это... Более глубокое чувство, чем унизить... Ну хотя они в какой-то мере переплетаются. – Ну вам известны эти чувства? – спрашивает судья – Нууу... Да, – неуверенно отвечает клирик.

Наконец священника отпускают.

10.44. Вызвали свидетеля Сергея Павлова.

Павлов чувствует дискомфорт от наличия камер и просит не снимать его.

– Я стесняюсь... Не хочу публичности, – говорит Сергей.

Суд запрещает съемку свидетеля. Начинается допрос.

10.45. Павлов, по его словам, верующий человек. Соколовского знает по его роликам. В частности, по Храму- на-Крови и ролику про патриарха Кирилла.