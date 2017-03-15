Полпред президента Холманских обвинил свердловские СМИ в критике религии и церкви

Полпред согласился с претензиями архиереев УрФО, которые обвинили журналистов в неправильном освещении религиозных тем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских раскритиковал СМИ за неправильное, с его точки зрения, освещение религиозных тем, сообщает «Политсовет» сегодня, 16 марта.

Холманских провел встречу с архиерееями РПЦ, на которой присутствовали архиереи из регионов УрФО, в том числе пять митрополитов. Во время обсуждения взаимодействия церкви и СМИ они пожаловались полпреду на то, как журналисты освещают религиозные темы.

Холманских с претензиями архиереев согласился и тоже обвинил журналистов в преуменьшении роли религии . По его словам, между РПЦ и представителями СМИ нередки конфликты, причем виновниками их он назвал журналистов, которые проявляют таким образом свой непрофессионализм и «нежелание разобраться в теме». Он также обвинил журналистов в погоне за сенсациями в обсуждении религиозных тем.