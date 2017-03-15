Смог окутает Свердловскую область на несколько дней

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
В Свердловской области синоптики объявили предупреждение о смоге, сообщает Уральский гидрометцентр 16 марта.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности вступит в силу с 20.00 часов сегодня, 16 марта, и ориентировочно продлится до 20.00 часов 20 марта. В этот период в атмосферном воздухе над Свердловской областью будут сгущаться вредные примеси – этому будут способствовать погодные условия.
Предупреждения второй степени опасности будут действовать в этот же период в Краснотурьинске и Каменске-Уральском.
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В ближайшие дни в Екатеринбурге ожидается солнечная погода. По утрам будет морозно – температура воздуха будет опускаться до минус 7 градусов, но днем будет держаться на отметке плюс 4-5 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет слабым.
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Во время смога не рекомендуется долго находиться на улице, гулять возле оживленных дорог, заниматься физнагрузками на открытом воздухе и проветривать помещения. Следует чаще промывать слизистые и следить за своим здоровьем, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей.