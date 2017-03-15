Смог окутает Свердловскую область на несколько дней

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Свердловской области синоптики объявили предупреждение о смоге , сообщает Уральский гидрометцентр 16 марта.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности вступит в силу с 20.00 часов сегодня, 16 марта, и ориентировочно продлится до 20.00 часов 20 марта. В этот период в атмосферном воздухе над Свердловской областью будут сгущаться вредные примеси – этому будут способствовать погодные условия.

Предупреждения второй степени опасности будут действовать в этот же период в Краснотурьинске и Каменске-Уральском.