В Екатеринбург вернулась пропавшая модель, которую выслали из Иордании за эскорт-услуги

Вместе с подругой они приехали на родину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Екатеринбургская модель Мария Сазонова и ее подруга Виктория Матвеева, задержанные в Иордании за эскорт-услуги, вернулись на родину, написал ТАСС 16 марта.

Девушек депортировали из Иордании в Россию 13 числа, сообщили в посольстве страны.

— Девочки нашлись и вернулись, — сказала ТАСС мать одной из пропавших Ирина Сазонова.

Отмечается, незадолго до депортации мать Сазоновой попросила прекратить поиск ее дочери, который она же и устроила. По ее словам, Маша послала ей голосовое сообщение и успокоила, что все хорошо.

Родные 21-летней екатеринбурженки обеспокоились в начале марта, когда девушка перестала выходить на связь. По словам мамы, Мария уехала на заработки в Бахрейн, где хотела работать барменом.

Сначала в ОП № 9 Екатеринбурга обратилась с заявлением мама Сазоновой. Позже собирались писать аналогичное заявление и родители Матвеевой, однако тут оказалось, что обе девушки нашлись в Иордании, куда улетели еще 3 марта. Они были задержаны местной полицией — предположительно, за оказание незаконных эскорт-услуг.