«Голышом никого не будет!» В Екатеринбурге пройдет пикет феминисток

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
— У нас будет пикет, его тема «Равенство мужчин и женщин и равная реализация всех прав и свобод, данная нам конституцией РФ статьей 19». Плакаты будут именно на эту тематику: о том, что каждая и каждый равны вне зависимости от расы, вероисповедания и общественного положения. Мы хотим донести именно это, — уточнили организаторы.
— С голой грудью никто стоять не будет, что бы там ни говорили. Во-первых, мы не цирк, во-вторых, такими выходками ничего не добиться, а в-третьих, все-таки холодно. Будем стоять с плакатами и хорошим настроением, — рассказала Рязанова.
— Если у мужчин будет желание, они также могут к нам присоединиться, — уточнила екатеринбурженка.
- Акция уже согласована с властями. Она пройдет 19 марта с 13 до 14 часов около Театра эстрады на 8 Марта, 15.
- В женский день, 8 марта, фем-сообщество Екатеринбурга провело митинг около памятника Ленину. За последние годы это было первым таким ярким выступлением уральских феминисток.
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