«Голышом никого не будет!» В Екатеринбурге пройдет пикет феминисток

Мужчины тоже могут присоединиться к мероприятию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге в воскресенье, 19 марта, фем-сообщество города вновь решило выйти на пикет ради равноправия мужчин и женщин, рассказали НАШЕЙ организаторы.

Пикет пройдет именно 19 марта в честь 19-й статьи Конституции.

— У нас будет пикет, его тема «Равенство мужчин и женщин и равная реализация всех прав и свобод, данная нам конституцией РФ статьей 19». Плакаты будут именно на эту тематику: о том, что каждая и каждый равны вне зависимости от расы, вероисповедания и общественного положения. Мы хотим донести именно это, — уточнили организаторы.

Как отметила представитель сообщества Лира Рязанова, голышом на пикете никого не будет.

— С голой грудью никто стоять не будет, что бы там ни говорили. Во-первых, мы не цирк, во-вторых, такими выходками ничего не добиться, а в-третьих, все-таки холодно. Будем стоять с плакатами и хорошим настроением, — рассказала Рязанова.

В планах у девушек привести около 50 участников, при этом они будут рады и участию мужчин с такими же идеями.