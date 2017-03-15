В Екатеринбурге ограбили фуру с пивом, пока водитель спал

Воры не впервые обчищают фуры возле пивзавода «Патра».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге на стоянке возле пивного завода «Патра» ограбили фуру с пивом, сообщает Life.ru 16 марта.

Большегруз находился на стоянке, которая относится не к территории пивзавода, а к муниципалитету. Ограбление произошло, когда водитель спал – мужчина уснул в ожидании разгрузки фуры, которая стояла напротив проходной. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что воры вынесли из фуры три кега с пивом.

По словам сотрудников завода, это не первый случай, когда неизвестные выносят пиво из припаркованных фур. Кражи происходят, когда большегрузы остаются на площадке напротив проходной, хотя обычно фуры, которые приезжают ночью, пускают на территорию завода. Пока неизвестно, почему водитель остался ночевать на той стоянке.

Правоохранительные органы проводят проверку, размер ущерба устанавливается.

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