За миллион на свободу: в Екатеринбурге отпустили руководителя клуба «Храбр», обвиняемого в мошенничестве

За него внесли залог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге под залог отпустили бывшего руководителя клуба рукопашного боя «Храбр» Никиту Мальцева, сообщили 16 марта «Вечерние ведомости». Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Как рассказали пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, Мальцева выпустили на свободу под залог в один миллион рублей.

Решение было принято судьей Шашкиным еще в понедельник, 6 марта: тогда следователям отказали в продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Также защита Мальцева ходатайствовала о залоге, и это было разрешено. Сумма в один миллион рублей была перечислена на следующий день.

Мальцев был отпущен на свободу несмотря на то, что его обвиняют в совершении тяжкого преступления. Вероятно, это связано с тем, что обвиняемый пошел на сделку со следствием.

По версии следствия, Мальцев подозревается в том, что в январе он получил от представителя букмекерской конторы 700 тысяч рублей, пообещав возвратить ранее изъятое сотрудниками ОБЭП УВД Екатеринбурга оборудование и оградить букмекеров от проверок силовиков.