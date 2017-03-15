В Екатеринбурге женщину-полицейского уволили за покупку квартиры

Прокуратура посчитала, что сотрудница полиции не могла купить квартиру на свои легальные доходы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге сотрудницу полиции уволили за покупку квартиры стоимостью 1,7 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре 16 марта.

В мае 2016 года сотрудница отдела по вопросам миграции предоставила справку о доходах и расходах за 2014 год, в которой было указано, что сотрудница приобрела квартиру за 1,7 миллиона рублей в декабре 2014 года.

Женщина пояснила, что для покупки оформила ипотеку на 630 тысяч рублей, остальные деньги ей дали родители. При этом стоимость купленной квартиры более, чем в три раза превысила совокупный доход сотрудницы полиции за три года, которые предшествовали покупке жилья

- В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретена недвижимость, не подтверждена. Доводы государственной служащей о предоставлении оставшейся суммы в размере 1 150 тысяч рублей родителями-пенсионерами не подтвердились, - сообщили в прокуратуре.

Ведомство направило иск в суд с требованием отдать государству средства, законность происхождения которых не была подтверждена, однако суд прокуратуре отказал. Прокуратура обжаловало это решение, в итоге Судебная коллегия Свердловского облсуда удовлетворила иск ведомства.

Сотрудницу полиции уволили из органов в связи с утратой доверия.

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