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В екатеринбургской гостинице «Юность» нашли труп девушки

В екатеринбургской гостинице «Юность» нашли труп девушки
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Вместе с девушкой в отеле отдыхал мужчина, он покинул номер за час до того, как горничная нашла тело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге в гостинице «Юность» обнаружили мертвую девушку, сообщает Znak.com 16 марта.
 
Обнаженное тело девушки нашли вечером 15 марта в одном из номеров гостиницы «Юность» на улице Бардина. Труп обнаружила горничная, когда пришла убирать номер, после чего отрудники администрации гостиницы вызвали полицию.
 
Поверхностный осмотр тела показал, что следов насильственной смерти и телесных поверждений нет, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и пытаются установить обстоятельства смерти девушки. Кроме этого, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину гибели
  • Известно, что вместе с девушкой в «Юности» отдыхал мужчина. Молодые люди имеют прописку в Екатеринбурге, номер в отеле сняли на сутки. Мужчина ушел из гостиницы вечером, сообщив администратору, что номер будет освобожден через час. Спустя это время горничная пришла в комнату и обнаружила труп. 
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Маша Шмурыгина, 16.03.2017, 11:32
Тэги: Происшествия
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