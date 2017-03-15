В Екатеринбурге сошел с рельсов трамвай: движение заблокировано

Пассажиры рассказали, что за последнее время это происходит уже в третий раз.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
Утром в четверг, 16 марта, на проспекте Космонавтов было остановлено трамвайное движение, сообщили НАШЕЙ очевидцы. Как оказалось, на Космонавтов-Старых большевиков один из вагонов сошел с рельсов.
Очевидцы рассказали, что большое скопление трамваев, около десяти штук, наблюдается на проспекте Космонавтов.
Причиной ЧП стал трамвай 17-го маршрута. Судя по фотографии, он как раз на перекрестке сошел с рельсов.
Движение будет восстановлено, когда вагон удастся поставить обратно.
- Как сообщили пассажиры, примерно на этом участке это уже третий случай, когда трамвай сошел с рельсов.
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