В Екатеринбурге сошел с рельсов трамвай: движение заблокировано

Пассажиры рассказали, что за последнее время это происходит уже в третий раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Утром в четверг, 16 марта, на проспекте Космонавтов было остановлено трамвайное движение, сообщили НАШЕЙ очевидцы. Как оказалось, на Космонавтов-Старых большевиков один из вагонов сошел с рельсов.

Очевидцы рассказали, что большое скопление трамваев, около десяти штук, наблюдается на проспекте Космонавтов.

Причиной ЧП стал трамвай 17-го маршрута. Судя по фотографии, он как раз на перекрестке сошел с рельсов.

Движение будет восстановлено, когда вагон удастся поставить обратно.

Как сообщили пассажиры, примерно на этом участке это уже третий случай, когда трамвай сошел с рельсов.