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В Нижнем Тагиле пропал молодой человек из Новоуральска

В Нижнем Тагиле пропал молодой человек из Новоуральска
16+
Фото: tagilcity.ru
Николай Пугачев исчез 11 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Нижнем Тагиле пропал житель Новоуральска, сообщает tagilcity сегодня, 16 марта.
 
Николай Пугачев исчез 11 марта. Молодой человек работает в Нижнем Тагиле в будние дни, на выходные уезжает к родным в Новоуральск, откуда он родом. Однако в субботу, 11 марта, Николай домой не приехал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно, на работе он так и не появился. 
 
Родственники Николая подали заявление в полицию, сейчас молодого человека разыскивают правоохранительные органы. По словам мамы Николая, обычно он одевается в спортивном стиле, носит яркую куртку с капюшоном, кроссовки и черные джинсы. Ходит без шапки и с черным рюкзаком. Рост Николая 185 сантиметров, волосы темные, до плеча. 
 
в нижнем тагиле пропал николай пугачев из новоуральска
Фото: tagilcity
  • Родственники просят сообщить любую информацию о местонахождении Николая по телефонам 8(922)208-17-66, +7 (3437) 091-455.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 16.03.2017, 12:44
Тэги: Розыск
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