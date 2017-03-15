В Нижнем Тагиле пропал молодой человек из Новоуральска

Николай Пугачев исчез 11 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Нижнем Тагиле пропал житель Новоуральска, сообщает tagilcity сегодня, 16 марта.

Николай Пугачев исчез 11 марта. Молодой человек работает в Нижнем Тагиле в будние дни, на выходные уезжает к родным в Новоуральск, откуда он родом. Однако в субботу, 11 марта, Николай домой не приехал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно, на работе он так и не появился.

Родственники Николая подали заявление в полицию , сейчас молодого человека разыскивают правоохранительные органы. По словам мамы Николая, обычно он одевается в спортивном стиле, носит яркую куртку с капюшоном, кроссовки и черные джинсы. Ходит без шапки и с черным рюкзаком. Рост Николая 185 сантиметров, волосы темные, до плеча.

Фото: tagilcity