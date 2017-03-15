Как защитить себя от вредного ментального влияния: в вузах Екатеринбурга вводят курс «Основы духовной безопасности»

Первыми слушателями стали студенты УрГЭУ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В вузах Екатеринбурга ввели курс «Основы духовной безопасности», написал 16 марта «Политсовет». На курсе студентам будут рассказывать о «духовно-нравственном идеале традиционных религий».

Как сообщили в департаменте губернатора, курс будет преподаваться студентам нетеологических факультетов, продолжительность его 6-8 лекционных часов.

— Лекторы будут обсуждать со студентами «Религиозный и политический экстремизм», «Духовно-нравственный идеал традиционных религий России» и «Секты и сектантство», — отметили там.

Первыми слушателями курса стали студенты третьего курса УрГЭУ на уроках ОБЖ.

— Наши преподаватели уже прочитали этот курс студентам-третьекурсникам УрГЭУ. Лекции были восприняты весьма положительно и руководством вуза, и самими студентами. На уроках ОБЖ учат действовать при пожаре, техногенных катастрофах, а вот как защитить себя от ментального влияния, которое может разрушить твою жизнь и жизнь твоих близких, не обучают, — рассказала ректор Миссионерского института Наталия Дьячкова.

Лекции по духовности будут читать во всех вузах в составе курса ОБЖ.

Полный курс по духовной безопасности был разработан Миссионерским институтом Екатеринбургской епархии РПЦ.