Как защитить себя от вредного ментального влияния: в вузах Екатеринбурга вводят курс «Основы духовной безопасности»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
— Лекторы будут обсуждать со студентами «Религиозный и политический экстремизм», «Духовно-нравственный идеал традиционных религий России» и «Секты и сектантство», — отметили там.
— Наши преподаватели уже прочитали этот курс студентам-третьекурсникам УрГЭУ. Лекции были восприняты весьма положительно и руководством вуза, и самими студентами. На уроках ОБЖ учат действовать при пожаре, техногенных катастрофах, а вот как защитить себя от ментального влияния, которое может разрушить твою жизнь и жизнь твоих близких, не обучают, — рассказала ректор Миссионерского института Наталия Дьячкова.
- Лекции по духовности будут читать во всех вузах в составе курса ОБЖ.
- Полный курс по духовной безопасности был разработан Миссионерским институтом Екатеринбургской епархии РПЦ.
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