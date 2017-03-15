Соколовский прощен: верующие екатеринбуржцы приняли извинения блогера

Но суд продолжается.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
В Екатеринбурге четвертый день идут слушания по делу блогера и ловца покемонов Руслана Соколовского. Верующие екатеринбуржцы и настоятель храма Большой Златоуст на суде уже его простили за оскорбления их чувств.
Вчера, 15 марта, настоятель храма Большой Златоуст, отец Владимир, который и посоветовал прихожанам обратиться к правоохранителям по поводу видеороликов в интернете, дал показания, в которых отметил, что
«христиане никогда не проявляли жестокости».
— Я не желаю ему, чтобы его отправили за решетку. Туда должны отправляться за тяжкие преступления. Никто не ратовал, чтобы автор ролика понес жестокое наказание. Если человек осознает это, то будет хорошо, — высказался Владимир.
Руслан Соколовский встал, извинился перед священником и поблагодарил его за высказывание против его посадки.
— Бог простит, и я прощаю, — ответил священник.
Сегодня, 16 марта, на судебном заседании выступили «пострадавшие верующие». Сергей Павлов, прихожанин другой церкви, также принял извинения от Соколовского, сказав, что у него нет к блогеру претензий.
Работник храма Большой Златоуст Андрей Шипинцев сегодня также рассказал, как сильно его оскорбили видеоролики Соколовского и его высказывания.
— Я хочу тебе помочь, не хочу тебе зла. Раз мы, общество, сделали тебя таким, мы и должны тебя воспитать, — отметил он.
Руслан извиняется за возможные оскорбления, Андрей говорит: «Спасибо».
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