Соколовский прощен: верующие екатеринбуржцы приняли извинения блогера

Но суд продолжается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге четвертый день идут слушания по делу блогера и ловца покемонов Руслана Соколовского. Верующие екатеринбуржцы и настоятель храма Большой Златоуст на суде уже его простили за оскорбления их чувств.

Вчера, 15 марта, настоятель храма Большой Златоуст, отец Владимир, который и посоветовал прихожанам обратиться к правоохранителям по поводу видеороликов в интернете, дал показания, в которых отметил, что

«христиане никогда не проявляли жестокости».

— Я не желаю ему, чтобы его отправили за решетку. Туда должны отправляться за тяжкие преступления. Никто не ратовал, чтобы автор ролика понес жестокое наказание. Если человек осознает это, то будет хорошо, — высказался Владимир.

Руслан Соколовский встал, извинился перед священником и поблагодарил его за высказывание против его посадки.

— Бог простит, и я прощаю, — ответил священник.

Сегодня, 16 марта, на судебном заседании выступили «пострадавшие верующие». Сергей Павлов, прихожанин другой церкви, также принял извинения от Соколовского, сказав, что у него нет к блогеру претензий.

Работник храма Большой Златоуст Андрей Шипинцев сегодня также рассказал, как сильно его оскорбили видеоролики Соколовского и его высказывания.