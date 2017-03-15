В заброшенной больнице в центре Екатеринбурга будут учить детей

Власти города превратят здание в школу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Власти Екатеринбурга хотят превратить заброшенную больницу , расположенную в Зеленой роще, в школу, сообщает pravdaurfo 16 марта.

Градсовет Екатеринбурга превратит заброшенную больницу в Зеленой роще в школу

Администрация Екатеринбурга намерена сделать из заброшенной в Зеленой роще больницы учебное заведение. Для этого здание будет восстановлено, сообщил на заседании градсовета Екатеринбурга замглавы Администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. По его словам, с этим зданием нужно что-то делать, а благодаря большой площади и высоким окнам там может расположиться школа.

Архитекторы поддержали идею

Члены градсовета идею одобрили, так как в Екатеринбурге остро не хватает мест в школах, расположенных в районе Зеленой рощи. Архитекторы тоже согласились с предложением и отметили, что структура заброшенного здания подойдет для учебного учреждения – здание разделено на секции, благодаря чему начальные классы смогут учиться отдельно от средних и старших.

Здание заброшенной больницы принадлежит Свердловской области, оно включено в план приватизации на 2017 год.

Больница была закрыта на капитальный ремонт в 1999 году, однако работы так и не были проведены. За время своего заброшенного состояния больница обросла городскими легендами

Здание является объектом культурного наследия.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!