В заброшенной больнице в центре Екатеринбурга будут учить детей

Власти города превратят здание в школу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
Власти Екатеринбурга хотят превратить заброшенную больницу, расположенную в Зеленой роще, в школу, сообщает pravdaurfo 16 марта.
Градсовет Екатеринбурга превратит заброшенную больницу в Зеленой роще в школу
Администрация Екатеринбурга намерена сделать из заброшенной в Зеленой роще больницы учебное заведение. Для этого здание будет восстановлено, сообщил на заседании градсовета Екатеринбурга замглавы Администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. По его словам, с этим зданием нужно что-то делать, а благодаря большой площади и высоким окнам там может расположиться школа.
Архитекторы поддержали идею
Члены градсовета идею одобрили, так как в Екатеринбурге остро не хватает мест в школах, расположенных в районе Зеленой рощи. Архитекторы тоже согласились с предложением и отметили, что структура заброшенного здания подойдет для учебного учреждения – здание разделено на секции, благодаря чему начальные классы смогут учиться отдельно от средних и старших.
- Здание заброшенной больницы принадлежит Свердловской области, оно включено в план приватизации на 2017 год.
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Больница была закрыта на капитальный ремонт в 1999 году, однако работы так и не были проведены. За время своего заброшенного состояния больница обросла городскими легендами.
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Здание является объектом культурного наследия.
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