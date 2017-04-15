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Чьи яйца лучше? Пасха в Екатеринбурге глазами пользователей Инстаграма

Чьи яйца лучше? Пасха в Екатеринбурге глазами пользователей Инстаграма
16+
Фото: Инстаграм
Горожане поздравляют друг друга и «меряются» яйцами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Сегодня, 16 апреля, в Екатеринбурге отмечают праздник Пасху. В ночь на воскресенье в храмах уральской столицы проходили богослужения. Также горожане подготовили к праздничному столу традиционные куличи и крашеные яйца и в течение дня активно поздравляют друг друга. Пасха стала сегодня главной темой на страничках екатеринбуржцев в социальных сетях.

Одним из первых, кто поздравил горожан с праздником Пасхи в Сети, стал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Днем к поздравлением присоединился олимпийский чемпион Антон Шипулин. Он опубликовал фотографию с домашнего стола с букетиком вербы, куличом и тарелочкой с забавными яйцами-цыплятами. Этот же снимок выложила на свою страничку его жена Луиза Шипулина.

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, известная как активная прихожанка, на своей страничке пока молчит. Возможно, Юля находится на гастролях и в этом году не попала на службу.

В целом странички горожан в социальных сетях напоминают некую гонку: чьи яйца ярче, красивее и необычнее. Там можно встретить 3Д-яйца, яйца с глазами, с героями мультфильмов, с вязаными чехлами, в подарочных мешочках и другие необычности. Впрочем, оцените пасхальные яйца своими глазами в НАШЕЙ праздничной подборке.

  • Православная Пасха (Событие Воскресения Христова) – большой христианский праздник. Она завершает православный пост.
  • О техниках окрашивания яиц читайте по ссылке.
  • Репортаж НАШЕЙ с пасхальных богослужений читайте здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 16.04.2017, 15:30
Тэги: Эксклюзив
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