Чьи яйца лучше? Пасха в Екатеринбурге глазами пользователей Инстаграма

Горожане поздравляют друг друга и «меряются» яйцами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Сегодня, 16 апреля, в Екатеринбурге отмечают праздник Пасху. В ночь на воскресенье в храмах уральской столицы проходили богослужения. Также горожане подготовили к праздничному столу традиционные куличи и крашеные яйца и в течение дня активно поздравляют друг друга. Пасха стала сегодня главной темой на страничках екатеринбуржцев в социальных сетях.

Одним из первых, кто поздравил горожан с праздником Пасхи в Сети, стал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Днем к поздравлением присоединился олимпийский чемпион Антон Шипулин. Он опубликовал фотографию с домашнего стола с букетиком вербы, куличом и тарелочкой с забавными яйцами-цыплятами. Этот же снимок выложила на свою страничку его жена Луиза Шипулина.

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, известная как активная прихожанка, на своей страничке пока молчит. Возможно, Юля находится на гастролях и в этом году не попала на службу.

В целом странички горожан в социальных сетях напоминают некую гонку: чьи яйца ярче, красивее и необычнее. Там можно встретить 3Д-яйца, яйца с глазами, с героями мультфильмов, с вязаными чехлами, в подарочных мешочках и другие необычности. Впрочем, оцените пасхальные яйца своими глазами в НАШЕЙ праздничной подборке.