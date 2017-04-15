Чаще смотрите в небо: жители Екатеринбурга смогут увидеть метеоритный дождь с сегодняшней ночи

Он продлится с 16 по 25 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Начиная с сегодняшней ночи, 16 апреля, и вплоть до 25 апреля жители Екатеринбурга и всей Земли смогут наблюдать в небе ежегодный поток Лириды. Количество метеоров в час в этом году составит до 15 штук. Скорость – 49 км/час. Наибольшей активности он достигнет 22 апреля.

По данным сотрудников Московского планетария, в прошлом году поток Лириды был активнее, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают это явление более 2 500 лет.