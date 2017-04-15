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Чаще смотрите в небо: жители Екатеринбурга смогут увидеть метеоритный дождь с сегодняшней ночи

Чаще смотрите в небо: жители Екатеринбурга смогут увидеть метеоритный дождь с сегодняшней ночи
16+
Фото: wikimedia.org
Он продлится с 16 по 25 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Начиная с сегодняшней ночи, 16 апреля, и вплоть до 25 апреля жители Екатеринбурга и всей Земли смогут наблюдать в небе ежегодный поток Лириды. Количество метеоров в час в этом году составит до 15 штук. Скорость – 49 км/час. Наибольшей активности он достигнет 22 апреля.

По данным сотрудников Московского планетария, в прошлом году поток Лириды был активнее, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают это явление более 2 500 лет.

  • Лириды – это один из наиболее старых из ежегодных метеоритных потоков. У наблюдающих создается впечатление, что метеоры вылетают из созвездия Лиры. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 16.04.2017, 14:40
Тэги: Необычное
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