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10 способов покрасить яйца на Пасху: луковой шелухой, свеклой, техникой декупаж, с термонаклейками, нитками

10 способов покрасить яйца на Пасху: луковой шелухой, свеклой, техникой декупаж, с термонаклейками, нитками
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Фото: http://www.dompovarov.ru/
НАША выяснила, чем можно покрасить яйца на Пасху.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Все верующие горожане будут отмечать главный религиозный праздник – Пасху. По традиции в этот день красят яйца, пекут куличи и поздравляют друг друга с Христовым Воскресением. НАША выяснила, как можно покрасить яйца на Пасху, чтобы сделать их разноцветными, яркими и красивыми.

Как красить яйца на Пасху

1. Луковая шелуха

В кастрюлю с водой положите луковую шелуху. Цвет можно рассчитать: шелуха восьми луковиц на два стакана воды дает красно-коричневый цвет. Если положить меньше шелухи, оттенок будет светлее. Воду доведите до кипения и кипятите 30-40 минут, дать отвару отстояться. После этого его нужно процедить и варить яйца 7-10 минут.

 

 

2. Натуральные красители

Кроме луковой шелухи есть и другие продукты, которыми можно покрасить яйца на Пасху. При этом в воду не забудьте добавить немного уксуса. Чтобы получить розовый цвет, можно использовать сок свеклы, бледно желтый – сок лимона, апельсина или моркови. Для более насыщенного желтого цвета возьмите листья березы, цветки календулы. Шпинат или крапива окрасят яйца в зеленый цвет. Чтобы получился бежевый оттенок, отварите яйца с кофе, а для фиолетового – с цветами фиалки. Некоторые из таких красителей не очень интенсивны, в таких отварах яйца можно оставлять на всю ночь.

3. Декупаж

Сварите яйца вкрутую. Подготовьте желатиновый клей, замочив желатин и процедив его. Вырежьте из салфетки понравившийся рисунок, приложите к яйцу и покройте сверху желатиновым клеем, от центра к краям.

Как красить яйца на Пасху4. Пищевые красители

В пасхальных наборах существует множество красителей, с помощью которых легко и быстро можно раскрасить яйца. Уже сваренные яйца нужно положить в мисочки, в которых был заранее разведен краситель.

5. Цветные нити

Чтобы на яйцах получились яркие разводы, нужно обмотать их нитями мулине и сварить вкрутую.

6. Мраморные яйца

Чтобы получились яйца с необычным узором, напоминающим мрамор, вам понадобятся растительное масло и краска для яиц. Сначала окрасьте яйца в яркие цвета, а потом разведите в мисках более темные, добавив растительное масло.  Краску при этом следует аккуратно размешать, окунуть каждое яйцо по одном разу в темный цвет и тут же вынуть.

Как красить яйца на Пасху7. Шелк

Яйца можно покрасить с помощью шелковой ткани. Для этого яйцо оберните кусочком ткани с узором, лицевая сторона ткани должна при этом прилегать к яйцу. Положите яйца в воду, добавьте немного уксуса и варите 10-12 минут. Готовые яйца нужно охладить в воде, после того, как полностью остынут, снять ткань.

 

Как красить яйца на Пасху8. Термонаклейки

Если у вас нет времени на долгие процедуры окрашивания, лучший способ – использовать термонаклейки. Нужно сварить яйца вкрутую, натянуть наклейку и опустить в кипящую воду, пока наклейка не «обнимет» яйцо.

 

 

 

 

Как красить яйца на Пасху9. Сахарная пудра

С помощью сахарной пудры на яйца можно нанести белоснежные кружевные узоры. Сахарную пудру или сахар, измельченный в кофемолке, смешать с небольшим количеством воды, так, чтобы получилась густая консистенция. Ее набрать в кондитерский шприц и разукрасить яйца. Дать застыть.

 

 

 

10. Узоры из подручных средств

Не забывайте о том, что при окрашивании на яйца можно наклеивать различные трафареты, которые снимаются после, оставляя красивый рисунок. Так, на яйце можно закрепить листок петрушки, резинку для денег, различные узоры из малярного скотча. После окрашивания на яйце останутся контуры.

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Anton Trimaylov, 16.04.2017, 11:00
Тэги: Религия, Фото, Производство
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Горожанин10 апреля 2015, 13:49
прикольно! много не знала
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Миха12 апреля 2015, 21:33
Очень полезная новость!
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