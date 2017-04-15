Огонь Пасхи: как в Екатеринбурге верующие встречали Воскресение Христово

16+ Фото: Дмитрий Кравченко

В этом году главный христианский праздник совпал у католиков и православных. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017 В ночь на 16 апреля 2017 года несколько тысяч екатеринбуржцев посетили храмы для участия в пасхальных богослужениях. В текущем году дата праздника Воскресения Христова совпала у православных и католиков. О том, как в Екатеринбурге две ветви христианства встречали главный праздник, смотрите в материале НАШЕЙ.

В прошедшую ночь католики встречали Пасху в приходе святой Анны на улице Гоголя. (Автор фото: Дмитрий Кравченко)

Встреча праздника в католической традиции начинается с костра, который зажигается во дворе храма. (Автор фото: Дмитрий Кравченко)

После возжигания костра католики зажигают свечи. В святую ночь шел дождь, но это мало кого остановило из верующих. (Автор фото: Дмитрий Кравченко)

Православные и католики не часто отмечают Пасху в один день. Связано это с различными подходами в высчитывании даты праздника. (Автор фото: Дмитрий Кравченко).

Встреча праздника продолжается в храме при выключенном электричестве. В приходе горят только свечи. Эта часть службы словно предисловие к самому торжественному событию в истории христианства. (Автор фото: Дмитрий Кравченко)

Зажигается полный свет в приходе святой Анны. Начинается торжественная часть службы. (Автор фото: Дмитрий Кравченко)

На святую Мессу в приход святой Анны ночью пришли более 150 человек. Праздничная служба будет не единственной. Днем в храме проведут дневные службы, на которых ожидается не малое число католиков. (Автор фото: Дмитрий Кравченко)

— Ни в одном из Евангелие нет описания воскресения Иисуса, так как его фактически никто не видел. То, что мы не видели, связано с тем, что Иисус не хотел нас чем-то удивить, — говорил в проповеди настоятель храма — отец Антоний Гсель. (Автор фото: Дмитрий Кравченко).

— Зато есть свидетельство что Иисус явился ученикам, потому что они верили ему. Свидетельство рождает веру, не чудеса. А чудеса вообще не так уж важны. Иисус есть то самое чудо, которого нам достаточно для свидетельства, чтобы мы любовь Божию и милосердие приняли. Если этого нам недостаточно, никакое другое чудо не может нас в чем-то убедить, — сказал отец Антоний в пасхальной проповеди. (Автор фото: Дмитрий Кравченко).

В православные храмы Екатеринбурга на ночные пасхальные богослужения пришли несколько тысяч человек. (Фото: Екатеринбургская епархия).

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел ночное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Розы Люксембург. (Фото: Екатеринбургская епархия).

В святую ночь в храме встретили «благодатный огонь», который ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня. В Екатеринбург огонь доставили на самолете, после чего его разнесли в лампадах по православным храмам. (Фото: Екатеринбургская епархия).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с «благодатным огнем» в руках. (Фото: Екатеринбургская епархия).

Церемония с выносом «благодатного огня» из храма Гроба Господня считается у православных чудом. Ежегодно в Великую субботу иерусалимский патриарх совершает службу перед Гробом Господнем, результатом которой становится «ниспослание огня». (Фото: Екатеринбургская епархия).

В пасхальную ночь вокруг православных храмов проводится крестный ход. На шествии вокруг Свято-Троицкого собора бок о бок прошли митрополит Кирилл и губернатор Свердловской области. (Фото: Екатеринбургская епархия).

— Христос сегодня спасет всех нас своей спасительной жертвой и дает возможность каждому прикоснуться этой любви. Хотелось бы сегодня пожелать всем нам, особенно живущим в этом городе, чтобы мы от всей души, от всего сердца с любовью помолились за тех людей, кто сегодня против нас, не с нами, кто по тем или иным причинам ненавидит Святую Церковь, кто противостоит воле Божией. Пусть откроются наши сердца для тех, кто нас не любит, не терпит, кто стоит по другую стороны ограды церковной. Но наше сердце, как сердце детей Христовых открыто для них так же, как открыты наши сердца друг для друга, для нас с вами, — сказал в своей пасхальной проповеди митрополит Кирилл. (Фото: Екатеринбургская епархия).

— Сегодня в нашей жизни очень много слов, очень много раздражения, очень много ненависти. Сегодня человек, пострадавший за эти годы и потерявший надежду на некое твердое будущее, готов обвинять во всем всех тех, кто его окружает, готов раздражаться и обижаться на них, — отметил глава епархии. (Фото: Екатеринбургская епархия).

Всего в ночь с 15 на 16 апреля на праздничных богослужениях в храмах Свердловской области побывали 80 тысяч человек. Службы проходили в 353 церквях и храмах. (Фото: Екатеринбургская епархия).

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