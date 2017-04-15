На службе в пасхальную ночь побывали 80 тысяч свердловчан

В Екатеринбурге Евангелие читали на 13 языках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

В ночь с 15 на 16 апреля на праздничных богослужениях в храмах Свердловской области побывали 80 тысяч человек. Службы проходили в 353 церквях и храмах. Нарушений общественного порядка в эту ночь полиция не зарегистрировала, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе полицейского главка.

- Для обеспечения общественного порядка были задействованы около 2,5 тысяч сотрудников полиции, около 100 сотрудников ЧОП, более 120 членов ДНД, 102 казака. На случай осложнения обстановки формировался резерв. Перед праздничными богослужениями места их проведения обследовались техническими средствами и служебными собаками, - отметили в полиции.