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На службе в пасхальную ночь побывали 80 тысяч свердловчан

На службе в пасхальную ночь побывали 80 тысяч свердловчан
16+
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбурге Евангелие читали на 13 языках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

В ночь с 15 на 16 апреля на праздничных богослужениях в храмах Свердловской области побывали 80 тысяч человек. Службы проходили в 353 церквях и храмах. Нарушений общественного порядка в эту ночь полиция не зарегистрировала, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе полицейского главка.

- Для обеспечения общественного порядка были задействованы около 2,5 тысяч сотрудников полиции, около 100 сотрудников ЧОП, более 120 членов ДНД, 102 казака. На случай осложнения обстановки формировался резерв. Перед праздничными богослужениями места их проведения обследовались техническими средствами и служебными собаками, - отметили в полиции.

  • В Екатеринбург в пасхальную ночь привезли частичку Благодатного огня из Иерусалима. Ее доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор.
  • В храмах Екатеринбурга в пасхальную ночь Евангелие читали на 13 языках.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 16.04.2017, 12:04
Тэги: Религия
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