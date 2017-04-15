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Недостроенная телебашня в Екатеринбурге попала в центр компьютерной игры

Недостроенная телебашня в Екатеринбурге попала в центр компьютерной игры
16+
Фото: архив НАШЕЙ
По сюжету игроки должны спасти ученых, застрявших во временной петле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Недостроенная екатеринбурская телебашня стала местом действия новой компьютерной игры. Ее трейлер накануне появился в Сети.

Создатели игры переносят нас в 1991 год. По сюжету ученые местного института изобрели машину времени. Они отправляются в будущее и оказываются на телебашне. Там ученые устанавливают механизм и прыгают с парашютом, чтобы вернуться назад в свое время.

Но в самый ответственный момент система дает сбой. Изобретатели зависают между 1991 и 2017 годом.

  • Игроки должны отремонтировать механизм и спасти ученых.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 16.04.2017, 18:00
Тэги: Интернет, Строительство
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