Штормовое предупреждение продлили: непогода в Свердловской области продолжится

16+ Фото: Марина Подкорытова / НАША ГАЗЕТА

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017 Спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение из-за непогоды в Свердловской области. Синоптики прогнозируют сильный ветер на понедельник, 17 апреля. Его порывы достигнут 20 – 25 м/с. Спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности. Не нужно покидать квартиры и офисы без экстренной необходимости. Стоит закрывать окна и балконы. Не прятаться и не парковаться за рекламными щитами, деревьями, остановками и стенами домов. Также стоит отказаться от работ на высоте. Штормовое предупреждение было объявлено на воскресенье, 16 апреля. Синоптики прогнозировали ледяной дождь и сильный ветер.

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