Штормовое предупреждение продлили: непогода в Свердловской области продолжится

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017
Спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение из-за непогоды в Свердловской области. Синоптики прогнозируют сильный ветер на понедельник, 17 апреля. Его порывы достигнут 20 – 25 м/с.
Спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности. Не нужно покидать квартиры и офисы без экстренной необходимости. Стоит закрывать окна и балконы. Не прятаться и не парковаться за рекламными щитами, деревьями, остановками и стенами домов. Также стоит отказаться от работ на высоте.
- Штормовое предупреждение было объявлено на воскресенье, 16 апреля. Синоптики прогнозировали ледяной дождь и сильный ветер.