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Модель Полина Попова из Екатеринбурга, которая стала «Мисс Россия-2017», мечтает быть журналистом
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Модель Полина Попова из Екатеринбурга, которая стала «Мисс Россия-2017», мечтает быть журналистом

Модель Полина Попова из Екатеринбурга, которая стала «Мисс Россия-2017», мечтает быть журналистом
16+
Фото: кадр из видео
Девушка в модельном бизнесе уже 6 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

21-летняя красавица участница из Екатеринбурга Полина Попова стала «Мисс Россия-2017». Как написала «КП-Екатеринбург», девушка работает профессиональной моделью, но очень хочет учиться на журналиста.
 
 
В интеллектуальном туре конкурса девушка рассказала, что в человеке главное «доброе сердце и красивая улыбка». 
 

Помимо короны девушке достался автомобиль, карта с тремя миллионами рублей и колье из белого золота и бриллиантов.

Как рассказал брат девушки, она с 15 лет в модельном бизнесе, снимается как за границей, так и в России.

— Моделью Полина стала случайно. В Екатеринбурге открывалось агентство, и Полина из интереса пошла на кастинг. Когда пришла, набор уже закончился. Но, видимо, она настолько понравилась преподавателям, что ее взяли дополнительно. Также она очень хорошо знает английский язык, изучает китайский, красиво рисует, играет в теннис, вместе с отцом катается на горных лыжах и очень вкусно готовит! Полина варит супы, печет пироги, делает торты…, — рассказал Дмитрий.

  • Сейчас девушка хочет поступить в вуз в Москве, чтобы выучиться на журналиста.
  • Юбилейный конкурс «Мисс Россия-2017» прошел в ночь с 15 на 16 апреля. В ТОП-20 вошли две девушки из Екатеринбурга, Полина и Лиза Аниховская, но в десятку прошла только Полина. НАША вела онлайн-трансляцию конкурса, который длился почти три часа.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 16.04.2017, 02:13
Тэги: Фото, Красота, Женщины
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