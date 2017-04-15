Модель Полина Попова из Екатеринбурга, которая стала «Мисс Россия-2017», мечтает быть журналистом

Девушка в модельном бизнесе уже 6 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

21-летняя красавица участница из Екатеринбурга Полина Попова стала «Мисс Россия-2017». Как написала «КП-Екатеринбург», девушка работает профессиональной моделью, но очень хочет учиться на журналиста.

Публикация от Polina Popova (@miss_polina_popova) Мар 30 2017 в 5:02 PDT

В интеллектуальном туре конкурса девушка рассказала, что в человеке главное «доброе сердце и красивая улыбка».

Публикация от Polina Popova (@miss_polina_popova) Ноя 15 2016 в 5:39 PST

Публикация от Polina Popova (@miss_polina_popova) Апр 9 2017 в 9:28 PDT Помимо короны девушке достался автомобиль, карта с тремя миллионами рублей и колье из белого золота и бриллиантов.

Как рассказал брат девушки, она с 15 лет в модельном бизнесе, снимается как за границей, так и в России.

— Моделью Полина стала случайно. В Екатеринбурге открывалось агентство, и Полина из интереса пошла на кастинг. Когда пришла, набор уже закончился. Но, видимо, она настолько понравилась преподавателям, что ее взяли дополнительно. Также она очень хорошо знает английский язык, изучает китайский, красиво рисует, играет в теннис, вместе с отцом катается на горных лыжах и очень вкусно готовит! Полина варит супы, печет пироги, делает торты…, — рассказал Дмитрий.