Модель Полина Попова из Екатеринбурга, которая стала «Мисс Россия-2017», мечтает быть журналистом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017
Помимо короны девушке достался автомобиль, карта с тремя миллионами рублей и колье из белого золота и бриллиантов.
— Моделью Полина стала случайно. В Екатеринбурге открывалось агентство, и Полина из интереса пошла на кастинг. Когда пришла, набор уже закончился. Но, видимо, она настолько понравилась преподавателям, что ее взяли дополнительно. Также она очень хорошо знает английский язык, изучает китайский, красиво рисует, играет в теннис, вместе с отцом катается на горных лыжах и очень вкусно готовит! Полина варит супы, печет пироги, делает торты…, — рассказал Дмитрий.
Вот и пролетели лучшие недели, для каждой из 50 прекрасных девушек, этот момент достоин быть самым запоминающимся в жизни. Благодарю @miss_russia_org , только лучшие преподаватели и мастерклассы, встречи с невероятными людьми сегодня, 15 апреля в 21:00 по МСК состоится главное шоу " мисс Россия 2017 " всех люблю, Ваша поддержка - это всё Свердловская область ...
- Сейчас девушка хочет поступить в вуз в Москве, чтобы выучиться на журналиста.
- Юбилейный конкурс «Мисс Россия-2017» прошел в ночь с 15 на 16 апреля. В ТОП-20 вошли две девушки из Екатеринбурга, Полина и Лиза Аниховская, но в десятку прошла только Полина. НАША вела онлайн-трансляцию конкурса, который длился почти три часа.