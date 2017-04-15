Спасатели МЧС предупредили о сильном ветре и ледяном дожде в Свердловской области

Свердловчан призывают к максимальной осторожности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Спасатели МЧС выступили с предупреждением о погодных условиях в воскресенье, 16 апреля, в Свердловской области. Ночью и утром, по данным синоптиков, ожидаются ледяной дождь, гололед, гололедица на дорогах. Ветер днем усилится до 20-25 м/с.

МЧС призывает свердловчан соблюдать меры безопасности. Стоит быть максимально бдительными, находясь за рулем автомобиля, особенно при движении по искусственным сооружением, таким как мосты. Пешеходам нужно переходить дороги очень осторожно.