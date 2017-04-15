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Спасатели МЧС предупредили о сильном ветре и ледяном дожде в Свердловской области

Спасатели МЧС предупредили о сильном ветре и ледяном дожде в Свердловской области
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Фото: архив НАШЕЙ
Свердловчан призывают к максимальной осторожности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Спасатели МЧС выступили с предупреждением о погодных условиях в воскресенье, 16 апреля, в Свердловской области. Ночью и утром, по данным синоптиков, ожидаются ледяной дождь, гололед, гололедица на дорогах. Ветер днем усилится до 20-25 м/с.

МЧС призывает свердловчан соблюдать меры безопасности. Стоит быть максимально бдительными, находясь за рулем автомобиля, особенно при движении по искусственным сооружением, таким как мосты. Пешеходам нужно переходить дороги очень осторожно.

  • Когда ветер усилится, нужно отказаться от работ на высоте, закрыть окна и не парковать машины возле зданий и рекламных конструкций.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 16.04.2017, 10:00
Тэги: МЧС, Погода
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