Администрация Екатеринбурга банкротит «Мегаполис» за долг в почти 4 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Мэрия Екатеринбурга подала в арбитражный суд иск о банкротстве ТРЦ «Мегаполис» около Южного автовокзала. Руководство задолжало за аренду почти 4 миллиона рублей.
Заявление о признании несостоятельности «Мегаполиса» поступило в свердловский арбитраж 15 мая, но пока еще не принято в разработку. Как следует из материалов суда, поводом для иска стал долг ТРЦ в размере 3,824 миллиона рублей.
В числе представителей пострадавшей стороны стоит администрация Екатеринбурга.
- История началась еще в прошлом году: тогда администрация пыталась взыскать с «Мегаполиса» задолженность по арендной плате. Разбирательство в арбитражном суде Свердловской области чиновники проиграли, но при апелляции сумели добиться взыскания с ООО «Торгово-развлекательный центр «Мегаполис» долга, который ТРЦ по-прежнему не заплатил.
- В ТРЦ на сегодня работают около 200 магазинов и кинотеатр «Киномакс 3D Мегаполис».