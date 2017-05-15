Полеты запрещены: авиакомпания «Уральские авиалинии» попала в «черный список» президента Украины

Санкции также введены против Уралэлектромаша из Каменска-Уральского, Уральского шинного завода, корпорации «Алмаз-Антей» (в том числе ЗИК).
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга попала в санкционные списки, подписанные сегодня, 16 мая, президентом Украины Петром Порошенко. Им, а также другим крупным российским перевозчикам, запрещено появляться на территории страны.
Документ, подписанный Порошенко, предписывает ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины сроком на один год.
Как ответил нескольким изданиям гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, он не ожидает влияния на работу компании: у них нет рейсов на Украину, она летает только в Симферополь. Он отметил, что Украина давно ввела запрет на полеты в Симферополь, но это не изменило планы и полеты перевозчика.
При этом никакого официального уведомления от властей Украины о запрете полетов «Уральские авиалинии» пока не получали.
- Президент Украины Петр Порошенко в среду, 16 сентября, подписал указ о расширении санкций против физических и юридических лиц, ответственных за «аннексию Крыма и агрессию на Донбассе». На встрече с членами комитета по политике и безопасности ЕС Порошенко заявил, что в список войдут более 400 физических и более 90 юридических лиц с территории РФ.
- В том числе почти все крупные российские авиакомпании (около 20 перевозчиков), за исключением «ЮТэйр». Им частично или полностью запрещены полеты, перевозки и транзит на территории Украины. Но большинство авиакомпаний пока не получали уведомления о запрете и продолжают полеты в штатном режиме.
- В число российских компаний, подвергнутых санкциям,попали «Аэрофлот», «Алмаз-Антей», «Лаборатория Касперского», Газпромбанк, ряд СМИ. В списке физических лиц, среди прочих, министр обороны Сергей Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров, детский омбудсмен Павел Астахов, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, депутаты, крымские власти и ряд журналистов.
- Под санкции попали также Уралэлектромаш из Каменска-Уральского, Уральский шинный завод, Алмаз-Антей (в том числе ЗИК).