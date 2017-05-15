Полеты запрещены: авиакомпания «Уральские авиалинии» попала в «черный список» президента Украины

Санкции также введены против Уралэлектромаша из Каменска-Уральского, Уральского шинного завода, корпорации «Алмаз-Антей» (в том числе ЗИК).

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Авиакомпания «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга попала в санкционные списки, подписанные сегодня, 16 мая, президентом Украины Петром Порошенко. Им, а также другим крупным российским перевозчикам, запрещено появляться на территории страны.

Документ, подписанный Порошенко, предписывает ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины сроком на один год.

Как ответил нескольким изданиям гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, он не ожидает влияния на работу компании: у них нет рейсов на Украину, она летает только в Симферополь. Он отметил, что Украина давно ввела запрет на полеты в Симферополь, но это не изменило планы и полеты перевозчика.

При этом никакого официального уведомления от властей Украины о запрете полетов «Уральские авиалинии» пока не получали.