Евгений Ройзман пойдет на выборы губернатора от партии «Яблоко»

Выборы состоятся 10 сентября этого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отправится на выборы губернатора Свердловской области как кандидат от партии «Яблоко». Об этом он сообщил сегодня, 16 мая, на личной странице в Facebook.

Подписчики Ройзмана разделились на «за» и «против». Одни поддержали его в желании стать губернатором, другие – выразили неприязнь, отметив, что «выбор партии, конечно, «отменный».