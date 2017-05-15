Евгений Ройзман пойдет на выборы губернатора от партии «Яблоко»

Выборы состоятся 10 сентября этого года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отправится на выборы губернатора Свердловской области как кандидат от партии «Яблоко». Об этом он сообщил сегодня, 16 мая, на личной странице в Facebook.
Подписчики Ройзмана разделились на «за» и «против». Одни поддержали его в желании стать губернатором, другие – выразили неприязнь, отметив, что «выбор партии, конечно, «отменный».
- Ранее стало известно, что действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев будет выступать на праймериз против руководителя свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия. Результаты предварительного голосования объявят 10 июня.
- Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года.