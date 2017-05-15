Любовь и ненависть в особняке: офис «Города без наркотиков» как символ отношений фонда и Свердловской области

Хроники дома на улице Белинского в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Во вторник, 16 мая 2017 года, стало известно, что руководство Свердловской области передало в безвозмездное пользование особняк на улице Белинского в Екатеринбурге фонду «Город без наркотиков» (ГБН).

С 2012 года этот дом не раз становился предметом спора между фондом и областными властями. Фактически особняк стал лакмусовой бумажкой взаимоотношений между ГБН и регионом. В этой связи «Наша Газета» представляет хронику этого дома.

Хорошие отношения с губернаторами

Особняк на улице Белинского (известный как памятник «Дом Григорьева») фонд получил в 1999 году. Здание находится в собственности области. Заселению в этот дом способствовали хорошие отношения между сооснователем ГБН Евгением Ройзман и губернатором Эдуардом Росселем.

Площади в историческом особняке фонд получил не бесплатно — за аренду необходимо было платить по 100 тысяч рублей в месяц.

С преемником Росселя — Александром Мишариным Ройзману также удалось наладить хорошие отношения. К тому времени и Ройзман, и фонд сделали себе имя.

Отношения оказались настолько хорошими, что Мишарин отдал особняк фонду в безвозмездное пользование до 2020 года.

Слева направо: Эдуард Россель, Евгений Ройзман, Александр Мишарин

Угроза выселения фонда

С третьим губернатором Свердловской области — Евгением Куйвашевым отношения Ройзмана сразу не задались (и остаются они таковыми до сих пор). В октябре 2012 года неожиданно для фонда Министерство по управлению госимуществом Свердловской области подало иск о выселении ГБН из особняка.

МУГИСО, в частности, требовало признать недействительным договор между экс-губернатором Мишариным и фондом, поскольку здание является памятником архитектуры. Кроме того, «Распорядительная дирекция» МУГИСО потребовала взыскать с ГБН почти 1 млн рублей долга за аренду.

Судебные препирательства между фондом и министерством длились почти год. За это время стороны обошли несколько инстанций. По времени суды совпали с выборами мэра Екатеринбурга, на которых победил соучредитель фонда.

Евгений Куйвашев (автор фото Дмитрий Шевалдин)

От долгов к примирению с губернатором

Сразу после избрания Ройзмана мэром фонд «Город без наркотиков» почти прекратил свою работу. Глава города просто не успевал следить за своим детищем.

Андрей Кабанов (справа)

Ситуация изменилась в октябре 2014 года после избрания руководителем фонда Андреем Кабановым. Теперь уже бывший соратник Ройзмана начал активно критиковать своего друга. Одновременно с этим Кабанов начал сближаться с областными властями. Об этом, в частности, говорит сотрудничество ГБН и областной структуры «Урал без наркотиков».