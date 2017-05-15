Любовь и ненависть в особняке: офис «Города без наркотиков» как символ отношений фонда и Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Во вторник, 16 мая 2017 года, стало известно, что руководство Свердловской области передало в безвозмездное пользование особняк на улице Белинского в Екатеринбурге фонду «Город без наркотиков» (ГБН).
С 2012 года этот дом не раз становился предметом спора между фондом и областными властями. Фактически особняк стал лакмусовой бумажкой взаимоотношений между ГБН и регионом. В этой связи «Наша Газета» представляет хронику этого дома.
Хорошие отношения с губернаторами
Особняк на улице Белинского (известный как памятник «Дом Григорьева») фонд получил в 1999 году. Здание находится в собственности области. Заселению в этот дом способствовали хорошие отношения между сооснователем ГБН Евгением Ройзман и губернатором Эдуардом Росселем.
Площади в историческом особняке фонд получил не бесплатно — за аренду необходимо было платить по 100 тысяч рублей в месяц.
С преемником Росселя — Александром Мишариным Ройзману также удалось наладить хорошие отношения. К тому времени и Ройзман, и фонд сделали себе имя.
Отношения оказались настолько хорошими, что Мишарин отдал особняк фонду в безвозмездное пользование до 2020 года.
Слева направо: Эдуард Россель, Евгений Ройзман, Александр Мишарин
Угроза выселения фонда
С третьим губернатором Свердловской области — Евгением Куйвашевым отношения Ройзмана сразу не задались (и остаются они таковыми до сих пор). В октябре 2012 года неожиданно для фонда Министерство по управлению госимуществом Свердловской области подало иск о выселении ГБН из особняка.
МУГИСО, в частности, требовало признать недействительным договор между экс-губернатором Мишариным и фондом, поскольку здание является памятником архитектуры. Кроме того, «Распорядительная дирекция» МУГИСО потребовала взыскать с ГБН почти 1 млн рублей долга за аренду.
Судебные препирательства между фондом и министерством длились почти год. За это время стороны обошли несколько инстанций. По времени суды совпали с выборами мэра Екатеринбурга, на которых победил соучредитель фонда.
Евгений Куйвашев (автор фото Дмитрий Шевалдин)
От долгов к примирению с губернатором
Сразу после избрания Ройзмана мэром фонд «Город без наркотиков» почти прекратил свою работу. Глава города просто не успевал следить за своим детищем.
Андрей Кабанов (справа)
Ситуация изменилась в октябре 2014 года после избрания руководителем фонда Андреем Кабановым. Теперь уже бывший соратник Ройзмана начал активно критиковать своего друга. Одновременно с этим Кабанов начал сближаться с областными властями. Об этом, в частности, говорит сотрудничество ГБН и областной структуры «Урал без наркотиков».
- Вместе с тем в начале 2015 года по решению суда за фондом остался долг почти в 1 млн рублей, который он задолжал за аренду.
- Однако в итоге особняк к настоящему времени вернулся к тому же положению, которое он приобрел при экс-губернаторе Александре Мишарине.