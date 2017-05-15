Из обязательных предметов в школе Екатеринбурга убрали химию, физику и географию

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Екатеринбурге родителям гимназии №202 «Менталитет» выдали учебный план на 2017-28018 год. В нем есть обязательные и дополнительные предметы. Как оказалось, физика, химия, география и информатика не входят в нее, написал на своей странице в соцсети депутат и общественник Дмитрий Головин.

Как уточнил Головин, родителям «Менталитета» выдали бланк индивидуального учебного плана на новый школьный год.

– «Обязательная часть» – это то, чему вашего ребенка будут учить во что бы то ни стало. «Учебные предметы, общие для всех учебных планов» – мозг ребенка слегка как бы оросят представлениями об этом предмете. «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» - тут уже как повезет. Учреждение, в котором учится ребенок, может отказать в обучении по указанным предметам в связи с отсутствием учителей. «Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору» - тут, что выберете, но не более 4 предметов, по одному часу на каждый, – написал в комментариях Головин.

Как видно из учебного плана, в основных предметах остались русский, литература и математика, в общие – перешли иностранный, биология, история, обществознание и физкультура. А вот информатика, физика, химия и география прекратились в дополнительные, формируемые школой и родителями.

— Мне – измученному советской школой ребенку, учившему химию 6 часов в неделю, подобное снижение планки ниже плинтуса глубоко омерзительно. Замени химии и физики физической культурой – противна тем более. Из нас окончательно хотят сделать мычащее быдло. Из нашей страны – гнилое, булькающее болото, — выразил свое мнение депутат.