«Меня, возможно, привлекут к суду»: Познер поддержал Руслана Соколовского, заявив в прямом эфире, что не верит в бога

Известный российский журналист задался вопросом, оскорбляет ли это религиозные чувства патриарха.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В очередном выпуске передачи «Познер», который вышел в эфир Первого канала накануне вечером, ее автор и бессменный автор заявил, что не верит в бога, как и екатеринбургский блогер Руслан Соколовский. Следовательно, по логике нашего законодательства и решения суда по делу «ловца покемонов», он тоже оскорбляет чувства верующих. А значит, его тоже могут привлечь за это к ответственности.

– Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку. Это для меня столь же неожиданно, как и для вас, поэтому позвольте объясниться, – начал Познер свою речь.

После чего ведущий напомнил, что в прошлый четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского 3,5 годам условно, признав его виновным, в том числе, и в оскорблении чувств верующих. Но Познер тут же подчеркнул, что уже три года назад, когда был принят закон об оскорблении чувств верующих, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. Сегодня, по мнению журналиста, это стало реальностью.

– Когда-то за отрицание существования бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах, в частности, этим увлеченно занималась «Святая инквизиция». Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется. Не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248-й статье Уголовного кодекса за возбуждение ненависти. Но не могу не сослаться на слова заместителя председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумена Серапиона, который, комментируя, я цитирую, «такой мягкий приговор», выразил надежду, что Соколовский воспримет его как знак того, «что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия – бог». Где был бог, когда сжигали на кострах... Ну, это вопрос, – пояснил Познер.

После чего ведущий прямо заявил, что не верит в бога. В связи с чем у него возник еще ряд вопросов.

– Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу "нету, нету" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность: не ожидает ли меня суд, и, даст бог - извините за каламбур – мягкий приговор?

Как в РПЦ отреагировали на приговор, вынесенный Руслану Соколовскому, можно прочитать здесь.

Кроме того, НАША попыталась выяснить, как при посещении храмов не оскорбить чувства верующих. Об этом можно прочитать в нашем материале.

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