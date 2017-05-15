Мужчина, не добежавший до туалета в центре Екатеринбурга, оказался жителем «Тихвина» и братом известного актера

Он на ходу снял штаны и нижнее белье, подтерся и пошел дальше.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Мужчина, который опозорился на перекрестке улиц Радищева – 8 Марта в Екатеринбурге в минувшие выходные, оказался жителем «Тихвина» и братом известного театрального актера и ведущего, пишет в понедельник, 15 мая, Ura.ru.
Его опознал один из посетителей городского форума, на котором горожане обсуждали этот неприятный случай.
- Видимо, напился и шел домой в «Тихвин». Кстати, все аккаунты в соцсетях удалил, - написал посетитель форума под ником ЙА-ЙА.
- Напомним, в минувшие выходные горожане сняли на видео мужчину, переходившего дорогу на перекрестке улиц Радищева – 8 Марта. Судя по грязным ногам, он не сумел вовремя добраться до ближайшего туалета. Но парня это не смутило. Он вытирается штанами и трусами, потом закидывает нижнее белье в урну, штаны на плечо и бодрячком и голышом идет дальше. Судя по поведению мужчины, он находился под действием, как минимум, алкоголя.