Мужчина, не добежавший до туалета в центре Екатеринбурга, оказался жителем «Тихвина» и братом известного актера

Он на ходу снял штаны и нижнее белье, подтерся и пошел дальше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Мужчина, который опозорился на перекрестке улиц Радищева – 8 Марта в Екатеринбурге в минувшие выходные, оказался жителем «Тихвина» и братом известного театрального актера и ведущего, пишет в понедельник, 15 мая, Ura.ru.

Его опознал один из посетителей городского форума, на котором горожане обсуждали этот неприятный случай.

- Видимо, напился и шел домой в «Тихвин». Кстати, все аккаунты в соцсетях удалил, - написал посетитель форума под ником ЙА-ЙА.