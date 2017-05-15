Оля Медведева могла стать жертвой мести: подробности жестокого убийства школьницы в Екатеринбурге

По данным екатеринбургского интернет-портала, девочка могла заразить мужчину ВИЧ, за что он решил ей отомстить.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Оля Медведева, убитая в 2011 году на школьном стадионе на улице Белореченской в Екатеринбурге, могла заразить своего убийцу ВИЧ, за что он решил ей отомстить, сообщает Znak.com 15 мая.

По данным Znak.com, задержанный 10 мая подозреваемый в убийстве Медведевой - Андрей Черняев. Вместе со своей 79-летней матерью и 55-летним дядей он жил на улице Белореченской, где у семьи есть трехкмонатная квартира на третьем этаже. В этой квартире, как рассказали соседи, Черняев вырос, учился в той самой школе, возле которой в 2011 году нашли труп Оли. Был женат, развелся, от брака у него есть взрослый сын.

Соседи характеризуют Черняева как необщительного человека, который в последнее время ходил, натянув на голову капюшон или шапку. При этом некоторые его соседи считают, что Черняев не виновен в убийстве.

По данным портала, последний раз Медведеву видели 19 сентября около часа ночи в алкогольном магазине «Ниагара», расположенном на улице Шаумяна неподалеку от стадиона школы. По словам продавщицы, которая в ту ночь работала в магазине, лысый мужчина купил пиво девочке.