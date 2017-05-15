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Отопление в домах Екатеринбурга отключат в последние дни мая

Отопление в домах Екатеринбурга отключат в последние дни мая
16+
Фото: bigpix.ru
Городские власти готовы к прекращению подачи тепла.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Окончание отопительного сезона в Екатеринбурге запланировали на 20-е числа мая. Об этом сегодня, 16 мая, рассказал в программе «Открытая студия. Екатеринбург» сити-менеджер Александр Якоб.

Он напомнил, что тепло перестанут подавать в здания, когда придет теплая погода без ночных заморозков и перестанут выпадать осадки в виде снега. По прогнозам синоптиков, за которыми следят власти, это произойдет не ранее 20-х чисел мая.

Также Якоб отметил, что формально отопление можно было отключить в конце апреля, когда среднесуточная температура превысила 8 градусов. Однако было известно, что в начале мая в Екатеринбурге похолодает.

  • Как ранее сообщала НАША, чиновники Екатеринбурга давно подготовили постановление о завершении отопительного сезона. Глава администрации подпишет его, когда настанут необходимые погодные условия.
  • Отметим, для прекращения подачи тепла в дома, среднесуточная температура должна держаться на отметке выше 8 градусов в течение 5 дней.
  • Напомним, в 2016 году отопление в Екатеринбурге начали отключать 17 мая.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 16.05.2017, 20:50
Тэги: ЖКХ
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