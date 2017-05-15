Отопление в домах Екатеринбурга отключат в последние дни мая

Городские власти готовы к прекращению подачи тепла.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Окончание отопительного сезона в Екатеринбурге запланировали на 20-е числа мая. Об этом сегодня, 16 мая, рассказал в программе «Открытая студия. Екатеринбург» сити-менеджер Александр Якоб.

Он напомнил, что тепло перестанут подавать в здания, когда придет теплая погода без ночных заморозков и перестанут выпадать осадки в виде снега. По прогнозам синоптиков, за которыми следят власти, это произойдет не ранее 20-х чисел мая.

Также Якоб отметил, что формально отопление можно было отключить в конце апреля, когда среднесуточная температура превысила 8 градусов. Однако было известно, что в начале мая в Екатеринбурге похолодает.