Отопление в домах Екатеринбурга отключат в последние дни мая

Городские власти готовы к прекращению подачи тепла.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Окончание отопительного сезона в Екатеринбурге запланировали на 20-е числа мая. Об этом сегодня, 16 мая, рассказал в программе «Открытая студия. Екатеринбург» сити-менеджер Александр Якоб.
Он напомнил, что тепло перестанут подавать в здания, когда придет теплая погода без ночных заморозков и перестанут выпадать осадки в виде снега. По прогнозам синоптиков, за которыми следят власти, это произойдет не ранее 20-х чисел мая.
Также Якоб отметил, что формально отопление можно было отключить в конце апреля, когда среднесуточная температура превысила 8 градусов. Однако было известно, что в начале мая в Екатеринбурге похолодает.
- Как ранее сообщала НАША, чиновники Екатеринбурга давно подготовили постановление о завершении отопительного сезона. Глава администрации подпишет его, когда настанут необходимые погодные условия.
- Отметим, для прекращения подачи тепла в дома, среднесуточная температура должна держаться на отметке выше 8 градусов в течение 5 дней.
- Напомним, в 2016 году отопление в Екатеринбурге начали отключать 17 мая.