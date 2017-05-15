Полиция предлагает свердловчанам добровольно сдать оружие и заработать на этом

За оружие и боеприпасы можно получить деньги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Полиция предлагает жителям Свердловской области добровольно сдать оружие, которое запрещено хранить, приобретать и передавать. Об этом НАШЕЙ сегодня, 16 мая, напомнили в пресс-службе полицейского главка.

- Тем, кто владеет оружием или оно осталось после смерти родственников, его можно сдать в любой ближайший территориальный отдел полиции.

Особо важно помнить, что в случае обнаружения взрывных устройств, артиллерийских снарядов, гранат и мин категорически запрещается самовольно трогать их и перемещать. Для добровольной сдачи достаточно сообщить о находке в органы внутренних дел.

Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения. Выплата вознаграждения осуществляется Министерством общественной безопасности Свердловской области путем перечисления денежной суммы на банковские реквизиты, указанные гражданином. В 2016 году граждане сдали в органы внутренних дел 105 единиц огнестрельного оружия, 6785 единиц боеприпасов, 3 гранаты. Из средств бюджета гражданам выплачено более 407 тысяч рублей, - рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий