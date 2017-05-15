Полиция предлагает свердловчанам добровольно сдать оружие и заработать на этом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Полиция предлагает жителям Свердловской области добровольно сдать оружие, которое запрещено хранить, приобретать и передавать. Об этом НАШЕЙ сегодня, 16 мая, напомнили в пресс-службе полицейского главка.
- Тем, кто владеет оружием или оно осталось после смерти родственников, его можно сдать в любой ближайший территориальный отдел полиции.
Особо важно помнить, что в случае обнаружения взрывных устройств, артиллерийских снарядов, гранат и мин категорически запрещается самовольно трогать их и перемещать. Для добровольной сдачи достаточно сообщить о находке в органы внутренних дел.
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения. Выплата вознаграждения осуществляется Министерством общественной безопасности Свердловской области путем перечисления денежной суммы на банковские реквизиты, указанные гражданином. В 2016 году граждане сдали в органы внутренних дел 105 единиц огнестрельного оружия, 6785 единиц боеприпасов, 3 гранаты. Из средств бюджета гражданам выплачено более 407 тысяч рублей, - рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий
По его данным, пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы и гранатометы оцениваются на сумму 3500 рублей за единицу. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом стоит 2500 рублей за единицу, охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие - 1500 рублей. Травматические пистолеты и иное оружие самообороны, а также газовое оружие – 800 рублей. Переделанное, самодельное оружие – 1500. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом – 15 рублей за штуку, к оружию с нарезным стволом калибра 5,6мм и к гладкоствольному - 5 рублей. За 100 грамм взрывчатых веществ – 500 рублей. За каждую гранату, мину, артиллерийский снаряд можно получить по 2000 рублей. Капсюли-детонаторы и электродетонаторы оцениваются по 500 рублей, 1 метр детонирующего и огнепроводного шнура стоит 100 рублей.
- Добровольная сдача оружия и боеприпасов значительно помогает в стабилизации оперативной обстановки на территории Свердловской области, а также реально влияет на кривую уровня совершенных преступлений с использованием опасных предметов, - отметил полковник Горелых.
- На территории Свердловской области проводятся мероприятия по приему от населения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ на добровольной основе.
- В соответствии с действующим законодательством незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.
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Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения.