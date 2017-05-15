Польский блогер высмеял Нижний Тагил, сравнив его с турецким городом

Автор ролика, в котором он сравнивает Тагил и Сивас, делает вывод, что уральский город – настоящая деревня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Польский блогер 14 мая опубликовал на канале YouTube ролик, в котором он сравнивает Нижний Тагил и турецкий город Сивас. Автор видео рассматривает улицы городов, сравнивает их и приходит к выводу, что свердловский город похож на деревню.

Турецкий город видеоблогеру понравился: он отметил чистоту и красоту зданий и в целом приятный вид Сиваса. В отличие от него, Нижний Тагил, по словам блогера, выглядит удручающе: он заполнен некрасивыми пятиэтажками, как в советских городах. Здания при этом грязные, «видимо, потому что рядом есть какой-то завод». Правда, блогер отметил, что мусора на улицах свердловского города немного, «хотя в России любят мусорить».

Особенное возмущение блогера вызвал частный сектор Нижнего Тагила. Автор ролика удивился запустению и тому, что в городе с 300-тысячным населением вообще могут быть такие деревенские районы – без асфальта на дорогах, со старыми деревянными домами и многочисленными высокими заборами. Для примера он привел польский город с населением всего в три тысячи человек, в котором, по словам блогера, обстановка намного приятнее.