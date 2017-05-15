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Синоптики предупредили об очередных заморозках в Свердловской области

Синоптики предупредили об очередных заморозках в Свердловской области
16+
Фото: Евгений Светлый/Наша Газета
Похолодание наступит в ночь на 18 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Свердловской области 16-17 мая в ночное время ожидается похолодание до минус 4 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре 16 мая.
 
Температура воздуха опустится до минус 2-4 градусов в некоторых районах Свердловской области. Самой холодной ночью станет ночь на 18 мая, когда в низинах и горах региона похолодает до минус 8 градусов. В Екатеринбурге в эту ночь температура воздуха опустится до нуля градусов.
 
К счастью, похолодание не будет длительынм: уже днем 18 мая в Екатеринбурге потеплеет до плюс 20 и даже выше. В ближайшие дни заморозков больше не ожидается, однако в выходные, 20 и 21 мая, возможны дожди.
  • Май в этом году не балует свердловчан теплом: с начала месяца не раз в нескольких городах выпадал снег и град. В Екатеринбурге снегопад прошел вчера, 15 мая.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 16.05.2017, 16:11
Тэги: Погода
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