Синоптики предупредили об очередных заморозках в Свердловской области

Похолодание наступит в ночь на 18 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Свердловской области 16-17 мая в ночное время ожидается похолодание до минус 4 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре 16 мая.

Температура воздуха опустится до минус 2-4 градусов в некоторых районах Свердловской области. Самой холодной ночью станет ночь на 18 мая, когда в низинах и горах региона похолодает до минус 8 градусов. В Екатеринбурге в эту ночь температура воздуха опустится до нуля градусов.

К счастью, похолодание не будет длительынм: уже днем 18 мая в Екатеринбурге потеплеет до плюс 20 и даже выше. В ближайшие дни заморозков больше не ожидается, однако в выходные, 20 и 21 мая, возможны дожди.