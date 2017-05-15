Свердловская прокуратура остановила интернет-торговлю птицами из Красной книги

Популярный сайт разместил объявление о продаже краснокнижных уток-мандаринок, нарушив этим российское законодательство.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Свердловская прироодохранная прокуратура пресекла торговлю лесными утками-мандаринками из Красной книги РФ, сообщили в пресс-службе ведомства 16 мая.
Сотрудники прокуратуры обнаружили, что один из популярных сайтов разместил объявление о продаже уток-мандаринок. Вход на сайт при этом был свободным: зайти и оформить покупку краснокнижных птиц мог любой желающий.
В прокуратуре отметили, что нахождение в открытом доступе информации, которая призывает покупать животных, занесенных в Красную книгу, нарушает публичные интересы Российской Федерации. Прироодохранный прокурор обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием признать информацию о продаже уток-манадиринок на сайте запрещенной к распространению на территории РФ.
- Сайт добровольно удовлетворил исковые требования прокурора и удалил объявление о продаже краснокнижной птицы.