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Улицы вокруг Центрального стадиона в Екатеринбурге благоустроят за 200 миллионов рублей

Улицы вокруг Центрального стадиона в Екатеринбурге благоустроят за 200 миллионов рублей
16+
Фото: «Синара»
Подрядчика выберут уже в июне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Екатеринбурге на благоустройство территории вокруг Центрального стадиона потратят 203 миллиона рублей. Конкурс на определение подрядчика для этих работ появился на сайте госзакупок 16 мая.
 
Благоустройство коснется территории в границах улиц Репина - Пирогова - Верх-Исетский бульвар - переулок Пестеревский - Московская - Попова. Победитель конкурса должен озеленить прилегающие к стадиону улицы, сменить тротуарную плитку в его окрестностях, поставить новые скамейки и урны, заменить асфальтовое покрытие и бортовые камни. Все это необходимо сделать к маю 2018 года.
 
Заказчик работ - управление капитального строительства Екатеринбурга. Победитель конкурса будет определен уже в начале июня. Начальная стоимость контракта - 203 миллиона рублей, которые выделит городской бюджет.
  • Центральный стадион готовят к ЧМ-2018, во время которого на нем пройдут четыре матча группового этапа турнира.
  • В июне 2017 года в Екатеринбурге стартует реконструкция Макаровского моста, которая продлится несколько лет. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 16.05.2017, 15:37
Тэги: ЧМ-2018
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