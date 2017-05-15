Улицы вокруг Центрального стадиона в Екатеринбурге благоустроят за 200 миллионов рублей

Подрядчика выберут уже в июне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Екатеринбурге на благоустройство территории вокруг Центрального стадиона потратят 203 миллиона рублей. Конкурс на определение подрядчика для этих работ появился на сайте госзакупок 16 мая.

Благоустройство коснется территории в границах улиц Репина - Пирогова - Верх-Исетский бульвар - переулок Пестеревский - Московская - Попова. Победитель конкурса должен озеленить прилегающие к стадиону улицы, сменить тротуарную плитку в его окрестностях, поставить новые скамейки и урны, заменить асфальтовое покрытие и бортовые камни. Все это необходимо сделать к маю 2018 года.

Заказчик работ - управление капитального строительства Екатеринбурга. Победитель конкурса будет определен уже в начале июня. Начальная стоимость контракта - 203 миллиона рублей, которые выделит городской бюджет.