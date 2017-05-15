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В Екатеринбурге проверили скандально известные УК: девять дел направлено в суд

В Екатеринбурге проверили скандально известные УК: девять дел направлено в суд
16+
Фото: keytown.me
В «черный» список попали УК РЭМП Железнодорожного района, УК ЖКХ Октябрьского района, УЖК «Урал-СТ», УЖК «ЖКО-Екатеринбург» и УК «Стандарт».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Несколько УК Екатеринбурга будут наказаны за нарушения порядка начисления платы за услуги ЖКХ, написал 16 мая УрБК.
 
Отдел контроля за порядком предоставления коммунальных услуг в апреле 2017 года по обращениям свредловчан провел 60 внеплановых проверок. Как сообщает пресс-служба ведомства, отдел контроля посетил ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района», ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», ЗАО «УЖК «Урал-СТ», ООО УЖК «ЖКО-Екатеринбург» и АО «УК «Стандарт».
 
По результатам проверок были найдены нарушения порядка начисления платы за коммунальные услуги. Так, начисление за услугу отопления за расчетный период проводилось исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на услугу отопления. Кроме того, в платежном документе проводился перерасчет за предыдущий расчетный период, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
 
Также были установлены нарушения порядка начисления платы за коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего имущества.
 
Помимо этого, в ходе проверок выявлены нарушения порядка предоставления обязательных сведений о показаниях приборов учета горячей воды и тепловой энергии для целей отопления.
  • Департаментом по результатам проверок были вынесены предписания.
  • По фактам нарушений по начислениям платы за коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего имущества, были возбуждены девять дел об административных нарушениях в отношении ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района», ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», ООО УЖК «ЖКО-Екатеринбург».
  • Материалы направлены в суд.
  • Также с УК «Стандарт» требует почти 7 миллионов рублей за капремонт.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 16.05.2017, 20:43
Тэги: ЖКХ, Жизнь в городе
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