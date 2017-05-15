В Екатеринбурге ради реконструкции Макаровского моста вырубят участок аллеи у «Космоса»

Работы по реконструкции моста начнутся в июне 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Екатеринбурге завершились публичные слушания по поводу реконструкции Макаровского моста. Все 39 участников слушаний поддержали проект обновления территории рядом с мостом, который предполагает среди прочего вырубку аллеи у ККТ «Космос», сообщает 66.ru 15 мая.

Проект благоустройства улиц рядом мостом включает обустройство транспортной связи улиц Гражданской и Никонова и строительство разворотного троллейбусного кольца. Улица Гражданская будет проходить под мостом к улице Никонова, которую планируется сделать непрерывной, что облегчит движение на транспортном узле и увеличит пропускную способность улицы Челюскинцева.

На первом этапе работ стоители уберут улицу Гражданскую по мост, реконструируют трамвайную линию и уберут светофоры на улице Челюскинцев. На втором этапе будет разобрана треть путепровода со стороны сгоревшей лодочной станции, после чего специалисты оборудуют велодорожки и эстакаду для велосипедистов и пешеходов.

На третьем этапе работ улицу Никонова соединят и оборудуют разворотное кольцо рядом со станцией метро «Динамо». Разворт общественного транспорта будет организован через Еремина. Сама улица пройдет на месте участка аллеи возле «Космоса», который будет ликвидирован.