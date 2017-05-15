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В Екатеринбурге ради реконструкции Макаровского моста вырубят участок аллеи у «Космоса»

В Екатеринбурге ради реконструкции Макаровского моста вырубят участок аллеи у «Космоса»
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Фото: екатеринбург.рф
Работы по реконструкции моста начнутся в июне 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Екатеринбурге завершились публичные слушания по поводу реконструкции Макаровского моста. Все 39 участников слушаний поддержали проект обновления территории рядом с мостом, который предполагает среди прочего вырубку аллеи у ККТ «Космос», сообщает 66.ru 15 мая.
 
Проект благоустройства улиц рядом мостом включает обустройство транспортной связи улиц Гражданской и Никонова и строительство разворотного троллейбусного кольца. Улица Гражданская будет проходить под мостом к улице Никонова, которую планируется сделать непрерывной, что облегчит движение на транспортном узле и увеличит пропускную способность улицы Челюскинцева. 
 
На первом этапе работ стоители уберут улицу Гражданскую по мост, реконструируют трамвайную линию и уберут светофоры на улице Челюскинцев. На втором этапе будет разобрана треть путепровода со стороны сгоревшей лодочной станции, после чего специалисты оборудуют велодорожки и эстакаду для велосипедистов и пешеходов.
 
На третьем этапе работ улицу Никонова соединят и оборудуют разворотное кольцо рядом со станцией метро «Динамо». Разворт общественного транспорта будет организован через Еремина. Сама улица пройдет на месте участка аллеи возле «Космоса», который будет ликвидирован. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 16.05.2017, 10:45
Тэги: Строительство
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