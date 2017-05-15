УК «Стандарт» проиграла суд по делу о капитальном ремонте: она должна выплатить почти 7 миллионов рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Управляющая компания «Стандарт» проиграла дело в арбитражном суде, связанное со сборами на капитальный ремонт, написала 16 мая «Правда УрФО».

По данным арбитражного суда, УК «Стандарт» теперь должна выплатитть 6,9 миллионов рублей, присвоенных коммунальщиками из фонда капитального ремонта нескольких домой.

Деньги были собраны с жителей многоквартирных домов наСерафимы Дерябиной, 51 и домов на Начдива Онуфриева, 18, 20, 22 по статье «Капитальный ремонт». В управляющей компании заявляли, что все деньги уже были использованы на проведение ремонтных работ, но суд не принял этого во внимание. При этом изначально истец, ООО «УК «Губерния», требовал возврата более 10 миллионов рублей.