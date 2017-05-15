«Еще немного - и затопит резиденцию»: вода залила улицу в центре Екатеринбурга

Коммунальная авария произошла около восьми утра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
В Екатеринбурге утром 15 мая из-за коммунальной аварии затопило улицу Толмачева, сообщил на своей странице в Фейсбуке главред «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев.
Из-за порыва на трубопроводе холодная вода разлилась по улице Толмачева, затопив и проезжую часть, и тротуары для пешеходов. По словам автора фото, «долина гейзеров» образовалась на перекрестке улицы Толмачева и переулка Почтового:
- Вода бьет прямо из-под бордюра. Еще немного - и затопит резиденцию.
Сотрудники МУП «Водоканал» перекрыли трубопровод диаметров 200 миллиметров, на котором около восьми утра произошла авария, сообщает 66.ru.
- За час специалисты ликвидировали утечку, вся вода ушла с улицы в ливневую канализацию.