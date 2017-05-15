В Екатеринбурге водители не пропустили карету скорой помощи с включенными маячками

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверили, как водители пропускают скорую с включенными маячками. Как оказалось, для 16 человек ПДД не работают, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
На днях операцию «Маяк» провели сотрудники ГИБДД Свердловской области. Так назвали оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений ПДД, связанных с непредоставлением преимущества в движении автомобилю скорой помощи. Проверки провели на центральных улицах Екатеринбурге и ЕКАДе.
Над мероприятием работали 6 экипажей специализированной роты ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и спецавтомобиль скорой.
— Нарушения ПДД записывались на видео. В ходе мероприятия было выявлено 16 водителей, которые не предоставили преимущества в движении скорой. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей, либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев, — уточнили в УГИБДД.