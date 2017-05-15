Прощальный аукцион: в Екатеринбурге закрывается клуб-ресторан Zeppelin и распродает все свое имущество

Причины владельцы не озвучили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Екатеринбург лишится еще одного ночного клуба. В ресторане Zeppelin на Ботанике сообщили, что они закрываются уже в начале июня, написал dk.ru.

Последний день работы клуба намечен на 4 июня.А в ночи со 2 на 3 и с 3 на 4 июня в заведении обещают устроить грандиозные прощальные вечеринки, на которых гостям предложат послушать известных диджеев, а такжепринять участие в аукционе и приобрести мебель и другие предметы из заведения.

В прощальном пресс-релизе владельцы называют свое заведение «оплотом гламурных нулевых». Информации на сайте и в официальной группе в соцсетях о закрытии пока нет.