Прощальный аукцион: в Екатеринбурге закрывается клуб-ресторан Zeppelin и распродает все свое имущество

Причины владельцы не озвучили.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Екатеринбург лишится еще одного ночного клуба. В ресторане Zeppelin на Ботанике сообщили, что они закрываются уже в начале июня, написал dk.ru.
Последний день работы клуба намечен на 4 июня.А в ночи со 2 на 3 и с 3 на 4 июня в заведении обещают устроить грандиозные прощальные вечеринки, на которых гостям предложат послушать известных диджеев, а такжепринять участие в аукционе и приобрести мебель и другие предметы из заведения.
В прощальном пресс-релизе владельцы называют свое заведение «оплотом гламурных нулевых». Информации на сайте и в официальной группе в соцсетях о закрытии пока нет.
- Ресторан работал в Екатеринбурге семь лет в торговом центре «Дирижабль», предлагал блюда европейской и японской кухни, а также услуги по проведению банкетов и кейтеринг.
- За последние полгода в городе закрылись сразу несколько популярных ранее заведений: ночной клуб «Луна2000», «Бар XXXX», «Подвал», ресторан «Особняк», в апреле сообщил о закрытии ресторан корейской кухни «Сеул» и многие другие.