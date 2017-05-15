В Каменске-Уральском возле суда расстреляли участников процесса

Группа вооруженных людей поджидала потерпевшего и свидетелей по уголовному делу за углом здания суда.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
В Каменске-Уральском после завершения судебного заседания неизвестные напали на потерпевшего и свидетелей, сообщили в УФССП по Свердловской области 16 мая.
На судебном заседании в Красногорском мировом суде рассматривалось уголовное дело о причинении побоев. Само заседание прошло без инцидентов, все участники, в том числе потерпевший и свидетели, покинули здание суда, однако спустя всего несколько минут одна из свидетельниц забежала обратно и попросила у приставов помощи.
Выяснилось, что за углом здания суда потерпевшего и свидетелей поджидали двое мужчин и женщина. Увидев участников судебного процесса, один из мужчин выстрелил в лицо потерпевшему из пневматического пистолета. Приставы оказали помощь пострадавшему, вызвали врачей и полицию, к приезду которой все участники инцидента были задержаны: двое подозреваемых, потерпевших и три свидетеля.
- Медики госпитализировали пострадавшего, свидетелей опросили полицейские. Скорее всего, им снова предстоит выступить на суде.