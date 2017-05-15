За чертой бедности: в Свердловской области стали зарабатывать еще меньше

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
В 2016 году количество жителей Свердловской области, находящихся за чертой бедности, увеличилось на 17,4 тысячи человек, такие данные опубликовал 16 мая Свердловскстат.
По данным аналитиков, в прошлом году в регионе проживало 436,6 тысяч человек, чей денежный доход был ниже прожиточного минимума, что составляло 10,1 процентов от всего населения области. В 2015 году за чертой бедности было зарегистрировано 419, 2 тысячи человек, что составило 9,7 процентов.
- Во втором квартале 2017 года величина прожиточного минимума в Свердловской области равна 9 978 рублей: ее увеличили на 5 рублей.
- В апреле Росстат сообщил, что по итогам 2016 года в России количество бедных выросло на 300 тысяч и достигло планки в 19,8 миллионов россиян.