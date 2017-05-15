«ВКонтакте» появилась новая группа с фотографиями обнаженных школьниц из Новоуральска

Снимками интересуются не только подростки, но и взрослые мужчины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В социальной сети ВКонтакте появилась новая группа, куда выкладывают интимные фотографии школьников из Новоуральска, пишет сегодня, 16 мая, Ura.ru.

Там подростки без доли стеснения делятся своими обнаженными снимками, а также фото с сигаретами и алкоголем. В группе на текущий момент состоят 1 500 человек. Среди подписчиков есть, в том числе, взрослые мужчины.

- Новоуральск – один из важнейших городов Свердловской области. Очень жаль, что в школах так мало внимания уделяют воспитанию ребят. В данной ситуации родителям и педагогам стоит обратиться с заявлением в органы внутренних дел, чтобы полиция провела проверку и покончила с этим безобразием, - прокомментировал эту ситуацию официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.

Ранее стало известно о школьниках из Нижнего Тагила, которые сливали в Интернет интимные снимки. Тогда полиция организовала тщательную проверку.