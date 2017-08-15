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Аналитики предупреждают о проблемах в «Бинбанке», «Открытии» и еще двух банках

Аналитики предупреждают о проблемах в "Бинбанке", "Открытии" и еще двух банках
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Фото: архив НАШЕЙ
О возможных рисках предупредил своих клиентов "Альфа-Капитал".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

УК "Альфа-Капитал" предупредил своих клиентов о возможных рисках в четырех банках России. Речь идет о банках "Открытие", "Бинбанк", "Московский кредитный банк" и "Промсвязьбанк".

– Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – "ФК Открытие", "Бина", "Московского кредитного банка" и "Промсвязьбанка". Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 года, как думают многие, – цитирует текст письма газета "Ведомости".

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Олег Галимов, 16.08.2017, 11:28
Тэги: Новости дня, Деньги, Экономика
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