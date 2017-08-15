Екатеринбургский метрополитен в День города будет работать дольше

Работу подземки продлят, чтобы горожане смогли добраться домой после фейерверка, который начнется в 22.30.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Работу метро в Екатеринбурге в День города, 19 августа, продлят, сообщили в городской администрации.

В ночь с 19 на 20 августа метрополитен будет работать до часу ночи, чтобы горожане и гости Екатеринбурга смогли добраться домой после праздничных мероприятий, которые завершатся в 22.30 фейерверком в акватории городского пруда.