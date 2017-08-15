Екатеринбургский метрополитен в День города будет работать дольше

Работу подземки продлят, чтобы горожане смогли добраться домой после фейерверка, который начнется в 22.30.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
Работу метро в Екатеринбурге в День города, 19 августа, продлят, сообщили в городской администрации.
В ночь с 19 на 20 августа метрополитен будет работать до часу ночи, чтобы горожане и гости Екатеринбурга смогли добраться домой после праздничных мероприятий, которые завершатся в 22.30 фейерверком в акватории городского пруда.
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Вместе с екатеринбуржцами День города в 2017 году отпразднуют Стас Пьеха и Сати Казанова (сцена в Историческом сквере), группа "Чайф" (площадь 1905 года), группы "Трубецкой" и "Ногу свело" (Академический). Ведущим шоу "Голоса Екатеринбурга" на Октябрьской площади станет Дмитрий Нагиев, жюри мероприятия - Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Александр Пантыкин.
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Всего в честь Дня города в Екатеринбурге пройдут 43 мероприятия, основная масса которых намечена на 19 августа.
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На официальном сайте Екатеринбурга в преддверии праздника появился специальный раздел, где желающие могут получить всю информацию о Дне города.