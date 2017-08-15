Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве школьницы Оли Медведевой, признали вменяемым

Андрею Черняеву грозит пожизненное.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

О результатах судебно-психиатрической экспертизы в отношении Черняева сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел областного управления Следственного комитета Сергей Мальцев. То, что Черняева признали вменяемый, означает, что мужчина понимал, что делает, когда убивал школьницу.

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Осенью Черняеву предъявят окончательное обвинение, материалы дела направят в суд. Сам подозреваемый признал вину в убийстве, однако отрицает, что изнасиловал Медведеву.