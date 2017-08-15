Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве школьницы Оли Медведевой, признали вменяемым

Андрею Черняеву грозит пожизненное.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
Андрея Черняева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 14-летней Оли Медведевой, признали вменяемым, сообщает "Новый день".
О результатах судебно-психиатрической экспертизы в отношении Черняева сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел областного управления Следственного комитета Сергей Мальцев. То, что Черняева признали вменяемый, означает, что мужчина понимал, что делает, когда убивал школьницу.
Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Осенью Черняеву предъявят окончательное обвинение, материалы дела направят в суд. Сам подозреваемый признал вину в убийстве, однако отрицает, что изнасиловал Медведеву.
- Изуродованный труп восьмиклассницы нашли 18 сентября 2011 года на территории школьного стадиона на улице Белореченской. Убийца отрезал наружные половые органы и молочные железы жертвы и перерезал ей горло.
- За любую информацию об убийце была объявлена награда в миллион рублей. Поиски, однако, заняли почти шесть лет, пока не задержали 47-летнего Андрея Черняева, проживавшего в доме рядом с тем самым стадионом. По версии следствия, он встретил Медведеву ночью во дворе школы.
- Черняеву грозит пожизненное лишение свободы.